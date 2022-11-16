Собянин поставил москвичей перед выбором — "отказаться от праздников или остаться людьми"

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 ноября предложил жителям столицы самим выбрать, следует ли отменять в городе новогодние мероприятия или нет. Извещая о запуске интернет-голосования по этому поводу, он поставил москвичей перед выбором, следует ли отказаться от праздников или же стоит "остаться людьми".

В своем обращении Собянин апеллировал к примеру 1941 года, когда во время Великой Отечественной войны в столице не стали отменять празднование Нового года. По мнению градоначальника, в ситуации специальной военной операции перед людьми "тоже встает выбор".

"Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу — и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой", — предложил москвичам альтернативу Собянин.

В Петербурге в связи со спецоперацией на Украине городские власти отменили ряд новогодних мероприятий, при этом вице-губернатор Борис Пиотровский выразил убежденность, что это не скажется на праздничной атмосфере. На проведение Рождественской ярмарки планируется потратить более 100 миллионов рублей.

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