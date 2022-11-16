Разбитого Мефистофеля выставили в центре Пиотровского

Обломки разбитого семь лет назад барельефа, изображающего голову Мефистофеля, "нашлись" в Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского, о чем пишет "Деловой Петербург".

В начале года ГУ МВД, хранившее фрагменты как вещественное доказательство по делу о вандализме, передало их градозащитникам.

На фасад дома 24 по Лахтинской улице вернется уже не оригинал, а копия, работу над которой еще не начали. Новый барельеф установят в рамках капитального ремонта дома. В конце октября чиновники сообщили, что проектную документацию реставрационных работ начали готовить.

Суд оценил ущерб, нанесенный в 2015 году дому Лишневского, в 664 тысяч рублей, которые выплатил фигурант уголовного дела.

Фото: Елена Турковская / страница в соцсети