Фонд капремонта готовит восстановление фасада "дома с Мефистофелем"

Фонд капитального ремонта приступил к подготовке проектной документации по ремонту фасада дома Лишневского на Лахтинской улице, сообщила 31 октября пресс-служба жилищного комитета. Здание известно в том числе благодаря скандалу из-за сбитого барельефа с изображением Мефистофеля.

"В перечень работ включено восстановление барельефа с Мефистофелем, пострадавшего от рук вандалов летом 2015 года", — уточнили в жилкоме.

Сам барельеф будет восстановлен в несколько этапов. Сперва специалисты изготовят модель в соответствии с сохранившимися фрагментами, после чего сделают гипсовую форму, по которой уже отольют готовую деталь. В дальнейшем ее разместят на фасаде, покроют грунтовкой и покрасят. На проектирование планируется потратить полтора миллиона рублей, а на ремонт направят 13,5 миллиона рублей.

"Дом является объектом культурного наследия, поэтому все работы, в том числе по восстановлению лепного декора, пройдут под строгим контролем КГИОП. Детальное сходство первоначального крылатого демона и новой фигуры мы гарантируем даже без вмешательства сверхъестественных сил", — уточнили в Фонде капремонта.

О том, что изображение Мефистофеля на фасаде дома 1910-1911 годов постройки было сбито, стало известно в августе 2015 года. Ответственность за это на себя взяли "Казаки Санкт-Петербурга". В минувшем феврале петербургская полиция отдала градозащитникам сбитые с фасада фрагменты барельефа.