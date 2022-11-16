Более полутора тысяч петербуржцев откликнулись на вакансии дворников и механизаторов

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий сообщил, что за минувшие две недели на вакансии дворников и механизаторов отозвались 1677 жителей города, разделившиеся практически поровну: 858 человек заинтересовала вакансия дворника и 819 — механизатора. Об этом чиновник сообщил в эфире Центра управления регионом, на его слова ссылается издание "78".

Повелий в интервью повторил озвученную ранее главой жилкома информацию о том, что дворникам без вычета НДС будут платить от 49 тысяч рублей в месяц. В свою очередь, водители-механизаторы смогут претендовать на оклад от 77 тысяч рублей. При этом желающие смогут работать и на полторы ставки.

На анонсированную ранее губернатором новую систему уборки дворов Петербург, по словам его заместителя, сможет перейти только со следующего бюджетного года. Готовность управляющих компаний к зиме чиновники проверяют совместно с сотрудниками прокуратуры.