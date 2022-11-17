Песков - о новом составе СПЧ: Другие лица становятся лидерами общественного мнения

Изменения в президентском Совете по правам человека, случившиеся 17 ноября, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Появление в совещательном органе активных сторонников военной спецоперации на Украине он счел явлением, обусловленным объективными причинами.

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - приводит его оценку РИА "Новости".

В свою очередь, петербурженка Наталья Евдокимова, исключенная 17 ноября из СПЧ, призналась, что ожидала такого решения от главы государства и что оно даже принесло ей облегчение.

"Раньше каждый из нас был автором и имел свой голос. Сейчас всё отдано на откуп администрации президента и председателю совета господину Фадееву. Свое мнение он выдаёт за наше", - рассказала она Telegram-каналу "Ротонда".

Вместе с Евдокимовой места в СПЧ лишились правозащитник Игорь Каляпин, журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, психолог Александр Асмолов и другие. Их заменили, в числе прочих, спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц, член президиума движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, глава регионального исполкома "Народный фронт "За Россию" в Московской области Юлия Белехова, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.