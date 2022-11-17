В Курортном районе родным погибшего на Украине передали орден Мужества

Глава администрации Курортного района Петербурга Александр Забайкин 17 ноября передал родным жителя поселка Репино Алексея Алексеева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, орден Мужества. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Александр Ходосок в своем Telegram-канале.

"Истинный защитник нашей страны, наших детей, исконной русской земли от нацистов отдал самое дорогое – свою жизнь за свободу и независимость нашей великой Родины. Мы всегда будем помнить его и окажем необходимую поддержку его семье", - написал Ходосок.

Военнослужащего похоронили на Зеленогорском кладбище 2 августа. Ему было 45 лет. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Александра Ходоска