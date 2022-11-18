ЛДПР предложила амнистировать мобилизованных по штрафам за нарушение ПДД

Фракция ЛДПР выступила с инициативой амнистировать мобилизованных граждан по статьям о нарушении правил дорожного движения (глава 12 КоАП РФ), сообщил 18 ноября Telegram-канал "Фракция ЛДПР и ГД". Соответствующий проект был внесен депутатами с председателем партии Леонидом Слуцким во главе.

Актуальность инициативы законотворцы объясняют, во-первых, наличием водительских прав у значительной доли мобилизованных, а во-вторых — "беспорядком с разметкой, знаками и камерами" на российских дорогах.

"Штрафы мобилизованным сложно оплатить, а оспорить вовсе невозможно", — констатировали либерал-демократы. По их словам, их предложение коснется 318 тысяч россиян, призванных в ходе частичной мобилизации. Речь идет о прекращении постановлений о штрафах и арестах, а также об остановке производств, начатых в отношении мобилизованных россиян.

При этом амнистия не коснется отказавшихся от медосвидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) либо же остановленных за вождение в пьяном виде (ст. 12.8 КоАП РФ).

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян и добровольцев. В свою очередь, в Петербурге комитет имущественных отношений подготовил проект распоряжения об отсрочке по оплате аренды земельных участков, недвижимости и нестационарных торговых объектов тем же категориям военнослужащих.