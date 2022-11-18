В Сестрорецке протестуют против передачи пляжа спортшколе

Чиновники из петербургского комитета имущественных отношений передали в бессрочное пользование спортшколе олимпийского резерва им. Владимира Коренькова так называемый пляж на Угольном островке в Сестрорецке, с чем не согласны местные жители. Как сообщает портал Activatica, пляж считался последним общедоступным в городе. Де-факто Угольный островок представляет собой полуостров и находится в шаговой доступности от главных административных зданий.

Отмечается, что пляж отдали вместе с 20-метровой береговой полосой, пользоваться которой, согласно Водному кодексу, могут все желающие.

"В официальном ответе обитателям Угольного острова сообщили, что им будет обеспечен доступ к водоему в границах участка, в соответствии с Водным кодексом. Ведь береговая полоса составляет 1 803 кв. м из 2 212 кв. м площади участка", - рассказывают активисты, которые отказываются верить прочитанному.

Защитники пляжа собрали 50 подписей за то, чтобы он оставался общедоступным, и передали их депутату ЗакСа от этой территории Александру Ходосоку.

фото: Activatica.org