В Госдуме приняли к сведению требование мундепа Трошина не принимать закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Муниципальный депутат Литейного округа Петербурга Сергей Трошин написал обращение в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроекты о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

Мундеп заявил, что "гей-пропаганды" не существует, а внесенные в парламент документы направлены "на дискриминацию и стигматизацию ЛГБТ людей в России".

Свое обращение он направил 16 ноября. Ответ пришел уже через два дня. В нем говорится только, что обращение муниципала зарегистрировано и "принято к сведению".

Напомним, Госдума приняла за основу законопроекты о запрете "ЛГБТ-пропаганды" 27 октября. Ко второму чтению к документам подготовили несколько поправок. В частности, главный инициатор проекта единоросс Александр Хинштейн предложил установить запрет на "пропаганду трансгендерности".