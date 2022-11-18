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Муниципал 18:51

В Госдуме приняли к сведению требование мундепа Трошина не принимать закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

фото ЗакС политика В Госдуме приняли к сведению требование мундепа Трошина не принимать закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

Муниципальный депутат Литейного округа Петербурга Сергей Трошин написал обращение в Госдуму с требованием снять с рассмотрения законопроекты о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". 

Мундеп заявил, что "гей-пропаганды" не существует, а внесенные в парламент документы направлены "на дискриминацию и стигматизацию ЛГБТ людей в России".

Свое обращение он направил 16 ноября. Ответ пришел уже через два дня. В нем говорится только, что обращение муниципала зарегистрировано и "принято к сведению".

Напомним, Госдума приняла за основу законопроекты о запрете "ЛГБТ-пропаганды" 27 октября. Ко второму чтению к документам подготовили несколько поправок. В частности, главный инициатор проекта единоросс Александр Хинштейн предложил установить запрет на "пропаганду трансгендерности".


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