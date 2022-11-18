Хинштейн готовит запрет пропаганды смены пола

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн занят подготовкой поправок ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды, суть которых сводится к запрету материалов с пропагандой смены пола, сообщил 18 ноября "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию сам Хинштейн, разрабатываемые им поправки направлены на установление "запрета пропаганды трансгендерности". Однако же, в силу отсутствия определения трансгендерности в законодательстве, вероятнее всего депутату придется воспользоваться формулировкой о запрете пропаганды смены пола.

Нарушение запрета на указанную пропаганду будет наказываться в соответствии с Административным кодексом, уточнил Хинштейн. Также он поведал о внесении поправки, в соответствии с которой Роскомнадзор сможет вносить в реестр запрещенных сайты за размещенные материалы с ЛГБТ-пропагандой.

Законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений преодолел первое чтение в Госдуме 27 октября. Документ предполагает, в частности, установление ответственности за ЛГБТ-пропаганду не только среди детей, но также среди взрослых. Сам Хинштейн объяснял необходимость подобной инициативы спецоперацией в "умах и душах" людей.

Помимо Хинштейна, свои поправки ко второму чтению представили и другие депутаты. Так, Яна Лантратова предложила запретить игры с ЛГБТ-персонажами, а Нина Останина совместно с Николаем Бурляевым — ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета.

Сегодня же книгоиздатели пожаловались на риск изъятия до 50 % своей продукции из-за ожидаемых в связи с законопроектом запретов.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна