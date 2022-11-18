Суд назначил домашний арест фигурантке дела о мошенничестве в Василеостровском районе

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест представительницу ООО "РЕЙДЕР-КСБ" Ирину Успенскую в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, мера пресечения действует по 16 января.

На неделе по этому экономическому делу прошли обыски в здании администрации Василеостровского района. Другие фигуранты дела - начальница отдела закупок районной администрации Марина Калинина, еще один представитель ООО "РЕЙДЕР-КСБ" и специалист отдела закупок одного из медучреждений (СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 3"). Всем четверым вменяют необоснованное заключение контрактов на охрану и техническое обслуживание восьми медучреждений.

Ранее СК оценил ущерб от действий фигурантов дела, совершенных с конца 2019 по конец нынешнего года, более чем в 3,8 млн рублей.