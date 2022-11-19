47news: Из-за пожара на газопроводе отключилась часть оборудования Северной ТЭЦ

Из-за аварии на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти специалистам пришлось вносить коррективы в работу Северной ТЭЦ, сообщил 19 ноября портал 47news. По информации онлайн-издания, произошло отключение части генерирующего оборудования, из-за чего снизилась температура теплоносителя.

Специалисты перевели теплоэлектростанцию на мазут, известило издание. Также ведутся работы по переключению ТЭЦ на резервный газопровод.

По сообщению ТГК-1, Северная ТЭЦ обслуживает жилые и общественные здания, а также промышленные предприятия в северной части Выборгского и Калининского районов, а также в Новом Девяткино и Мурино в Ленобласти. Всего она обеспечивает теплом около 800 тысяч человек.

Тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал в своем Telegram-канале, что в течение часа шесть отключенных газораспределительных станций будут переведены на резервное питание. "После этого газовые службы в течение четырех часов готовы восстановить подачу газа в котельные и жилые дома Всеволожского района", — написал он.

Днем 19 ноября на газопроводе во Всеволожском районе начался сильный пожар. По информации Дрозденко, ЧП произошло на магистрали между Бернгардовкой и Ковалево. 47news уточняет, что, по предварительной информации, речь идет о газопроводе высокого давления "Белоусово — Ленинград", который питает Северную ТЭЦ.

По сообщению Дрозденко, тушить пламя выдвинулись пожарный поезд и спецтехника на гусеничном ходу. Причиной инцидента в МЧС назвали "разгерметизацию объекта с последующим возгоранием".

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале Александра Дрозденко