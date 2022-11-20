Беглов готов найти техническую возможность для зарядки телефонов в метро

Петербургский губернатор Александр Беглов заинтересовался проблемой зарядки мобильных телефонов в метро, для чего пока отсутствует техническая возможность. В своем Telegram-канале чиновник предложил горожанам высказаться за или против идеи оборудовать вагоны соответствующим образом. Он констатировал, что даже вагоны новейшего образца "Балтиец" для этого не приспособлены.

"Мы учтем предложения жителей города и поставим задачу перед производителем. Ранее по просьбе жителей было предусмотрено и оборудовано удобное место для инвалидных колясок", - пообещал Беглов.

Отметим, что первый состав из вагонов "Балтиец" запустили по красной ветке метро на прошлой неделе. Он стал частью самой крупной за всю историю города закупки вагонов метро.