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Новости 11:47

Беглов готов найти техническую возможность для зарядки телефонов в метро

фото ЗакС политика Беглов готов найти техническую возможность для зарядки телефонов в метро

Петербургский губернатор Александр Беглов заинтересовался проблемой зарядки мобильных телефонов в метро, для чего пока отсутствует техническая возможность. В своем Telegram-канале чиновник предложил горожанам высказаться за или против идеи оборудовать вагоны соответствующим образом. Он констатировал, что даже вагоны новейшего образца "Балтиец" для этого не приспособлены.

"Мы учтем предложения жителей города и поставим задачу перед производителем. Ранее по просьбе жителей было предусмотрено и оборудовано удобное место для инвалидных колясок", - пообещал Беглов.

Отметим, что первый состав из вагонов "Балтиец" запустили по красной ветке метро на прошлой неделе. Он стал частью самой крупной за всю историю города закупки вагонов метро.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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