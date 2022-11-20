В новосибирском театре отменили спектакль с мужчиной в роли принцессы

Администрация новосибирского "Первого театра" объявила о том, что показ детского спектакля "Принцесса и Людоед" не состоится. В сообщении в официальном паблике культурного учреждения ситуация объясняется некими "техническими неполадками на сцене". Объявление кончается плачущим смайликом. Спектакль примечателен, в частности, тем, что роль принцессы исполняет мужчина.

Характерно, что отмене постановки предшествовали жалобы и доносы, о которых рассказывала режиссер Полина Кардымон. На это обратило внимание издание "Тайга.инфо". По сведениям Кардымон, спектакль настолько взволновал чиновников, что при Минкульте собирались созвать целую этическую комиссию, которая бы подтвердила или опровергла факт пропаганды ЛГБТ в художественной работе.

Напомним, что российские законотворцы нынешней осенью активизировались в борьбе с "пропагандой нетрадиционных отношений": в октябре был принят в первом чтении законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. На прошлой неделе за повторное нарушение закона предложили наказывать в уголовном порядке.