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Новости 17:58

В Петербурге благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

фото ЗакС политика В Петербурге благоустроят территорию под Поклонногорским путепроводом

Спикер петербургского парламента Александр Бельский сообщил, что в ближайшем году в Приморском районе облагородят территорию под Поклонногорским путепроводом. На сегодняшний день ее внешний вид депутата совершенно не устраивает. Своими впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале.

"Там находится ж/д-переезд, но перейти его — задача не из легких. Вместо тротуара узкие доски, вокруг грязное месиво", - к такому выводу Бельский пришел, проведя прием граждан.

Муниципалы, по его словам, пообещали в 2023 проложить под путепроводом дорожку (по всей видимости, имеется в виду МО "Коломяги"). Вместе с коллегами председатель ЗакСа намерен проконтролировать реализацию проекта.

фото: Speaker Бельский/ Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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