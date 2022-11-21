Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на прошедших накануне в стране выборах с 81,31 % голосов, следует из данных, озвученных 21 ноября главой Центральной избирательной комиссии республики Нурланом Абдировым.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31 % голосов избирателей", — цитирует ТАСС заявление Абдирова.

По словам главы казахстанского Центризбиркома, эти данные предоставлены территориальными избирательными комиссиями Астаны, Алматы и Шымкента.

Против всех проголосовали 5,8 % казахстанцев. Среди соперников Токаева максимальное количество голосов набрал кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев — по официальным данным, его поддержали 3,42 % избирателей. Явка на выборах составила 69,44 % избирателей.

Накануне Токаев вступил с заявлением о необходимости продолжения реформ в стране, выдержки из его выступления опубликовал созданный в его поддержку Telegram-канал Toqaev2022. "Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан", — высказался Токаев во время визита в Республиканский общественный штаб и призвал собравшихся к единству.

Ранее в Казахстане установили правило, согласно которому длительность президентских полномочий увеличивается до семи лет, но при этом отменяется возможность переизбрания на второй срок.

Фото: Telegram-канал Toqaev2022