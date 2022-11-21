В Петербурге оштрафовали украинца на 30 тысяч рублей за граффити про Украину

Суд в Петербурге признал украинца Егора Казанца виновным в вандализме по мотивам национальной вражды (ч. 2 ст. 214 УК) и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов 21 ноября.

В середине мая нетрезвый Казанец нарисовал на стене дома в микрорайоне Славянка лозунг, который полицейские сочли "приветствием националистических военных формирований на Украине". Так он якобы выступил против проведения специальной военной операции. На время следствия его поместили в СИЗО.

Казанец вину признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Мировой судья судебного участка №147 назначила ему более мягкое наказание, чем предусмотрено статьей. С учетом проведенного времени в следственном изоляторе, Казанец был освобожден от наказания и отпущен в зале суда, отметили в пресс-службе.

Константин Леньков