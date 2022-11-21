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Новости 12:58

"Так отвечают, когда есть что скрывать": Вишневский недоволен ответом Смольного о тратах из резервного фонда

фото ЗакС политика "Так отвечают, когда есть что скрывать": Вишневский недоволен ответом Смольного о тратах из резервного фонда

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский остался не удовлетворен ответом вице-губернатора Алексея Корабельникова на запрос своей партии, посвященный тратам из резервного фонда Смольного в нынешнем году. Чиновник, по словам "яблочника", ограничился перечислением нескольких типов расходов без указания точных сумм по каждому из направлений.

Вишневский, в частности, считает, что в ответе вице-губернатор умалчивает о выплатах контрактникам в 300 тысяч рублей (о соответствующих тратах депутату ранее сообщил вице-губернатор Валерий Пикалев).

"Перечислялись ли из Резфонда деньги в фонд "Победа"? Из которого финансируются работы в Мариуполе? Нет ответа. Если да, то сколько? Если нет, то почему губернатор Александр Беглов отчитывается в Москве об исполнении этих работ?" - задается вопросами парламентарий в своем Telegram-канале.

Детальный отчет о расходовании фонда, как следует из письма Корабельникова, будет обнародован не раньше 1 июня. В целом, по оценке Вишневского, "так отвечают, когда есть что скрывать". Он продолжит поиск интересующей его информации через депутатский запрос.

Напомним, что в следующем году резервный фонд вырастет с 30 до 50 млрд рублей.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Вишневский Борис Лазаревич 
Корабельников Алексей Алексеевич
Пикалев Валерий Иванович




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