ЗакС одобрил поправку губернатора к бюджету на 2023 год

Законодательное собрание 16 ноября рассмотрело поправки к проекту закона о бюджете Петербурга на 2023 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Предложение губернатора Александра Беглова озвучил его представитель в парламенте Константин Сухенко.

Согласно документу, доход города составит 1,048 трлн рублей, а расходы — 1,195 трлн рублей. В результате дефицит бюджета будет равен 146,7 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга по финансам Алексей Корабельников сообщил, что в документе меняются межбюджетные трансферы, а собственные доходы города остаются прежними. По его словам, расходы увеличиваются на резервный фонд с 30 до 50 млрд рублей. Это важно, чтобы правительство имело возможность оперативных маневров, заявил вице-губернатор. Также добавляются деньги на закупку оборудования, на зарплату сотрудникам бюджетных учреждений, на Фонд обязательного медицинского страхования и другое, рассказал Корабельников. Подробнее о поправке губернатора к бюджету — в материале ЗАКС.Ру.

Председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутат от "Единой России" Михаил Барышников сообщил, что после срока подачи поправок поступили предложения. Они касаются покупки оборудования для театров и для новых спортивных объектов, а также ремонта Дома национальностей, рассказал парламентарий. По его словам, бюджетная комиссия при губернаторе эти предложения поддержала. Это же подтвердил Корабельников. Большинством голосов депутаты проголосовали за поправки.

Большинство поправок депутатов на заседании не рассматривались. Ранее их отклонила бюджетная комиссия при губернаторе — по новым правилам это значит, что их на пленарное заседание не выносят.

София Саттарова