РКН отчитался депутатам об удалении контента с ЛГБТ-пропагандой

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин выступил в стенах Госдумы с докладом о действиях своего ведомства в отношении ЛГБТ-пропаганды, с которой депутаты в последнее время ужесточили борьбу.

"Роскомнадзором к настоящему времени удалена или заблокирована информация с более 5,5 тысячи интернет-страниц, содержащих ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению", - приводит его рассказ РИА Новости.

Чиновник, говоря о последних законодательных мерах в отношении подобного контента, выразил им от лица регулятора полную поддержку. Субботину представляется, что многомесячного ожидания судебного решения о блокировке противоправных материалов не должно быть в отечественной практике.

Напомним, что депутаты активизировались в борьбе с так называемой пропагандой нетрадиционных отношений в конце прошлого месяца. Так, в первом чтении был принят законопроект о ее запрете и штрафах: за пропаганду ЛГБТ-отношений граждане рискуют быть оштрафованными на 400 тысяч рублей, а за пропаганду педофилии - на вдвое большую сумму. Вместе с тем 21 ноября профильный комитет Госдумы забраковал поправку, вводящую уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ.