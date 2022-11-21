Комитет Госдумы отклонил поправку об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству на заседании 21 ноября отклонил поправку о введении уголовной ответственности за повторное нарушение запрета пропаганды нетрадиционных отношений, сообщило РИА "Новости". Документ был разработан депутатами Ниной Останиной (КПРФ) и Николаем Бурляевым (СРЗП) ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Авторы инициативы предлагали ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ для административно осужденных за аналогичное деяние лиц. Наказывать они предлагали лишением свободы на срок до одного года и до двух лет в случае, если пропаганда велась через СМИ или интернет.

Кроме того, ко второму чтению законопроекта депутат Александр Хинштейн подготовил поправку о запрете продажи товаров, за распространение которых установлена административная или уголовная ответственность, сообщило в понедельник ТАСС.

Также Хинштейн представил к законопроекту поправку, согласно которой Роскомнадзор получит право определять правила мониторинга сайтов для поиска запрещенной информации и программ, доступ к которым будет запрещен в соответствии с нормами законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды, указало РИА "Новости". Сам мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация. При выявлении признаков пропаганды нетрадиционных отношений или педофилии РКН сможет блокировать такую информацию и направлять сведения об этом в уполномоченные органы.

Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. Необходимость его принятия Хинштейн объяснил спецоперацией "в умах и душах" россиян.