Следком даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Рассуждения бывшего игрока телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова касательно российской армии привлекли внимание Следственного комитета, поведала 21 ноября пресс-служба ведомства. Теперь СК намерен дать правовую оценку высказываниям знатока.

"Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому Ютуб-каналу и направленным против Вооруженных сил России", — гласит сообщение Следкома.

В конце мая суд в Москве заочно арестовал Аскерова в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), возбужденного Следственным комитетом из-за поста в Facebook** за месяц до этого. По версии СК, в публикации на странице знатока высказывались заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. За две недели до заочного ареста МВД объявило Аскерова в розыск.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: Что? Где? Когда? / YouTube (скриншот)