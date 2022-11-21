ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:54

Следком даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?"

фото ЗакС политика Следком даст оценку высказываниям экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Рассуждения бывшего игрока телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова касательно российской армии привлекли внимание Следственного комитета, поведала 21 ноября пресс-служба ведомства. Теперь СК намерен дать правовую оценку высказываниям знатока.

"Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным  в интервью украинскому Ютуб-каналу и направленным против Вооруженных сил России", — гласит сообщение Следкома.

В конце мая суд в Москве заочно арестовал Аскерова в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), возбужденного Следственным комитетом из-за поста в Facebook** за месяц до этого. По версии СК, в публикации на странице знатока высказывались заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. За две недели до заочного ареста МВД объявило Аскерова в розыск.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: Что? Где? Когда? / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама