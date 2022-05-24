Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова заочно арестовали

Суд в Москве постановил заочно арестовать на два месяца "знатока" из телевикторины "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, которого обвиняют в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Об этом пишет РИА "Новости". По версии следствия, фигурант дела оскорбил память советского военачальника Георгия Жукова одной из публикаций в социальной сети.

Дело против Аскерова возбудили месяц назад, а две недели назад медийную персону объявили в розыск. С самого начала военной спецоперации на Украине Аскеров позволял себе резкие критические высказывания о ней. В одном из интервью он сообщил, что находится в эмиграции и не хочет возвращаться в Россию.

Примечательно, что с середины апреля программу "Что? Где? Когда?" стали показывать в записи.

фото: Что? Где? Когда? / YouTube (скриншот)