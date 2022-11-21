ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:08

После пожара во Всеволожском районе восстановили газоснабжение 99% абонентов

фото ЗакС политика После пожара во Всеволожском районе восстановили газоснабжение 99% абонентов

Правительство Ленинградской области через свою пресс-службу сообщило о завершении работ по восстановлению газоснабжения в домохозяйствах Всеволожского района после пожара на газопроводе. К газу подключили 99% абонентов, лишившихся его из-за аварии, что в абсолютных цифрах составило 61 254 потребителя. Глава комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андрeев рассказал, что специалисты обошли все объекты, попавшие под отключение.

"Оставшийся 1% ― это квартиры и дома, в которые газовщики не попали, потому что жильцы отсутствовали", - уточнил чиновник.

Те граждане, к которым за минувшие двое суток не попали газовщики, смогут оставить заявку по телефону 04.

Напомним, что взрыв с последующим пожаром случился 19 ноября на газопроводе, расположенном в лесополосе между железнодорожными станциями Ржевка и Бернгардовка. Вскоре глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах инцидента.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Админка Ленобласти"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама