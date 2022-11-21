Бастрыкин поручил проверить деятельность петербургской управляющей компании "Собрание"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал распоряжение подчиненным проверить деятельность управляющей компании "Собрание" в Петербурге и представить доклад о ей. Претензии в адрес "Собрания" ранее поступили в электронную приемную СК. Согласно жалобам и комментариям жильцов, при завышенных, по их мнению, тарифах компания предоставляет услуги ненадлежащего качества: в частности, оставляют желать лучшего ремонт и содержание зданий.

"Сообщается, что это позволило ей захватить управление несколькими многоквартирными домами", - написано на официальной странице "Информационного центра СК" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что в течение осени Бастрыкин неоднократно обращал внимание на коммунальные проблемы петербуржцев. В частности, он требовал доклад о ситуации вокруг ЖКС №1 в Кировском районе, где жильцы тоже жаловались на завышение тарифов. Интересовался высокопоставленный силовик и сломанным лифтом в Красносельском районе, из-за которого пожилые люди были вынуждены месяцами подниматься пешком вплоть до десятого этажа.