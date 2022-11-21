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Новости 20:30

Бастрыкин поручил проверить деятельность петербургской управляющей компании "Собрание"

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить деятельность петербургской управляющей компании "Собрание"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал распоряжение подчиненным проверить деятельность управляющей компании "Собрание" в Петербурге и представить доклад о ей. Претензии в адрес "Собрания"  ранее поступили в электронную приемную СК. Согласно жалобам и комментариям жильцов, при завышенных, по их мнению, тарифах компания предоставляет услуги ненадлежащего качества: в частности, оставляют желать лучшего ремонт и содержание зданий.

"Сообщается, что это позволило ей захватить управление несколькими многоквартирными домами", - написано на официальной странице "Информационного центра СК" в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что в течение осени Бастрыкин неоднократно обращал внимание на коммунальные проблемы петербуржцев. В частности, он требовал доклад о ситуации вокруг ЖКС №1 в Кировском районе, где жильцы тоже жаловались на завышение тарифов. Интересовался высокопоставленный силовик и сломанным лифтом в Красносельском районе, из-за которого пожилые люди были вынуждены месяцами подниматься пешком вплоть до десятого этажа.


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