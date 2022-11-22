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Новости 10:54

Петербуржцы постепенно переходят на электронные квитанции по оплате ЖКХ

фото ЗакС политика Петербуржцы постепенно переходят на электронные квитанции по оплате ЖКХ

Большая часть жителей Петербурга либо хотели перейти на электронные квитанции по оплате коммунальных услуг, либо уже сделали это. К соответствующему выводу пришли после опроса горожан в издании "Петербургский дневник".

Согласно результатам исследования, 24% респондентов заявили, что получают электронные квитанции по всем услугам ЖКХ. Другие 13% сообщили, что таким образом оплачивают только электроэнергию, 9% – квартплату, 4% – газ.

Наконец, другие 20% респондентов высказались в пользу перехода на дистанционный формат оплаты услуг, но пока сомневаются. 22% опрошенных не готовы к электронным квитанциям и ещё 8% затруднились с ответом.

Напомним, ранее сообщалось, что единую квитанцию могут ввести в Петербурге летом 2023 года. ЗАКС.Ру показал, как будет выглядеть платёжный документ, и рассказал, какую информацию в него решили включить.


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