Петербуржцы постепенно переходят на электронные квитанции по оплате ЖКХ

Большая часть жителей Петербурга либо хотели перейти на электронные квитанции по оплате коммунальных услуг, либо уже сделали это. К соответствующему выводу пришли после опроса горожан в издании "Петербургский дневник".

Согласно результатам исследования, 24% респондентов заявили, что получают электронные квитанции по всем услугам ЖКХ. Другие 13% сообщили, что таким образом оплачивают только электроэнергию, 9% – квартплату, 4% – газ.

Наконец, другие 20% респондентов высказались в пользу перехода на дистанционный формат оплаты услуг, но пока сомневаются. 22% опрошенных не готовы к электронным квитанциям и ещё 8% затруднились с ответом.

Напомним, ранее сообщалось, что единую квитанцию могут ввести в Петербурге летом 2023 года. ЗАКС.Ру показал, как будет выглядеть платёжный документ, и рассказал, какую информацию в него решили включить.