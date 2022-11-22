РИА Новости: Собчак уволила Суханова из "Осторожно Media"

Фигурант уголовного дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилл Суханов лишился своего поста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media", сообщило 22 ноября РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Сама Собчак увольнение сотрудника отрицает.

"Он уволен 2 ноября", — приводит слова собеседника агентство.

Также Суханов лишился места генерального директора ООО "КС 2", занимающегося оказанием рекламных услуг, ранее обратило внимание РИА Новости. Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором фирмы с 11 ноября стала учредитель компании Татьяна Фролова.

Сообщения агентства прокомментировала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, назвав их "очередной ложью". "Кирилл остаётся нашим важным сотрудником и вернётся на свою работу", — написала она, сообщив о "временном перераспределении" обязанностей Суханова между членами его команды.

"Все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы [сотрудники] могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает", — указала Собчак и пообещала делать "всё возможное для освобождения своих коллег".

Ранее Мосгорсуд оставил под стражей Суханова и второго фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова экс-главреда Tatler Ариана Романовского. По версии следствия, они пытались получить 11 миллионов рублей за нераспространение сведений о главе "Ростеха".