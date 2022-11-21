Мосгорсуд оставил под стражей экс-главреда Tatler Романовского

Мосгорсуд не стал менять меру пресечения бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщил ТАСС из зала суда. Защита добивалась замены назначенного ему в октябре ареста на более мягкую меру.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — зачитала решение судья.

В ходе заседания адвокат мотивировал просьбу о смягчении назначенной подзащитному меры тем, что вымогательства как такового не было и речь идет о провокации, передает ТАСС. Сам Романовский говорил, что не намерен скрываться, и также отрицал попытку вымогательства.

Ранее Мосгорсуд отклонил просьбу защиты коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова отпустить его под залог в 15 миллионов рублей.

Суханов и Романовский были отправлены в СИЗО 26 октября, позже суд избрал аналогичную меру третьему фигуранту дела — журналисту Тамерлану Бигаеву. Всех их обвиняют в попытке вымогательства у Чемезова 11 миллионов рублей за отказ от распространения информации о нем в Telegram-канале. В связи с возбужденным делом в загородном доме Ксении Собчак прошли обыски, на некоторое время она покинула Россию, но позже вернулась. В четверг, 17 ноября, она принесла извинения Чемезову в связи с инцидентом.