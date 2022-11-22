КГИОП обозначил причины, по которым затягивается реконструкция Апраксина двора

Глава петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров назвал причины, вследствие которых затягивается реконструкция рынка с 300-летней историей - Апраксина двора, пишет 78.ru. Заявление главы ведомства прозвучало в ходе III Всероссийского съезда реставраторов.

Макаров признал, что памятник ныне "выглядит не блестяще".

"Причин на самом деле очень много: это и приватизация 90-х годов, которая создала огромное количество собственников на этой территории, и которые элементарно не могут договориться друг с другом — город там не основной собственник, городу принадлежит половина или чуть меньше площадей. По сути, это коммунальная квартира, где жильцам трудно договориться", — высказался Макаров.

В то же время руководитель КГИОП выразил надежду, что город сможет в итоге договориться со всеми остальными собственниками памятника архитектуры.

Напомним, накануне стало известно, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым проверить бездействие властей по сохранению Апраксина двора. До главы СК дошла информация, что контракт на 50 млрд рублей на восстановительные работы в корпусах рынка заключили в июне текущего года в ходе ПМЭФ, однако реставрация так и не началась.

Добавим также, ранее Фонд имущества Петербурга объявил о проведении торгов, на которых будет заключен контракт на аренду части торговых площадей Апраксина двора (12,5 тысячи кв. метров).