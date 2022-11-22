Депутат Мосгордумы заявил о возможности исключения из КПРФ из-за подписания письма против СВО

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин рассказал 22 ноября в беседе с РИА "Новости" о возможности исключения из партии из-за подписания в феврале письма с критикой спецоперации на Украине. По словам парламентария, соответствующую рекомендацию дала контрольно-ревизионная комиссия городского комитета КПРФ.

Как уточнил Ступин, решение контрольно-ревизионной комиссии предваряет решение бюро самого горкома КПРФ, а исключить депутата из КПРФ может только бюро. "Соответственно, будет ли заседать бюро, неизвестно, это такой предварительный этап. То есть я еще не исключен, по мне рекомендовано принять принципиальное решение", — рассказал РИА "Новости" коммунист.

Депутат уточнил, что пока не принял решение о том, будет ли оспаривать решение об исключении, если оно будет принято. В то же время он выразил надежду на то, что его оставят в партии. Столичный горком КПРФ и партийная фракция в Мосгордуме комментариев агентству не предоставили.

В начале ноября Ступин обращался к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело из-за высказываний журналиста Антона Красовского с призывами к насилию над украинскими детьми. В мае депутат интересовался у Минобороны значением используемых российской армией латинских символов Z и V.

Фото: Telegram-канал "Депутат Ступин"