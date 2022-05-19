Минобороны: Знаки Z и V – не официальные символы и не несут специальной нагрузки

Министерство обороны ответило на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина (КПРФ) о значении символов Z и V, которые использует российская армия. Документ опубликован в Telegram-канале парламентария.

"Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими", - говорится в ответе.

Напомним, буквами Z и V маркируют военную технику армию России, участвующую в специальной военной операции на Украине. Эти знаки в качестве символа поддержки вооруженных сил РФ используют и гражданские лица.

После проявления неуважения к букве Z уже наказали несколько человек. Так, депутат Горсовета Омска Дмитрий Петренко получил неделю ареста за пост в Telegram, в котором сравнил этот символ с эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС. Ему вменили пропаганду нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Жительницу села Шебалино Алтайского края Оксану Тасову привлекли по административному делу о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за пост о Z-символике. Тренера Валерия Яковлева из бурятского посёлка Онохой по той же статье оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он сорвал букву Z с двери спортшколы.