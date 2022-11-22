Правозащитник Идрисов обжаловал признание геноцидом блокады Ленинграда

Городской суд Петербурга принял апелляционную жалобу на признание блокады Ленинграда геноцидом, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов от 22 ноября.

Апелляция поступила от "лица, не привлеченного к участию в деле" — правозащитника Динара Идрисова.

"Гражданин Идрисов просит решение суда отменить, производство по делу прекратить, так как установление данного факта возможно исключительно в рамках уголовного судопроизводства", — приводит доводы истца пресс-служба.

В разговоре с ЗАКС.Ру Идрисов заявил, что считает иск прокуратуры аморальным, а решение суда политическим, а не юридическим. По мнению истца, суду стоило оценить и действия советских властей в тот период.

- Исходя из процесса, я понял, что суд уклонился от оценки влияния действий руководства советской власти для создания условий, повлекших гибель, "инвалидизацию" и иные негативные последствия для жителей. Сосредоточил свое внимание на ответственности войск Вермахта, оценку которым давал Нюрнбергский трибунал, - заявил Идрисов.

Он также заметил, что в уголовном кодексе РСФСР 1940-х годов статей о геноциде и военном преступлении не было. По его мнению, закон в данном случае не имеет обратной силы.

Себя истец считает заинтересованным лицом, поскольку он родился в Ленинграде, а его предки пережили блокаду.

- Часть моих родственников жила в годы блокады, и часть из них погибла. А некоторые погибли после эвакуации. Например, моя прабабушка. По этому основанию я считаю, что прокурорами был заявлен иск в интересах неопределенного круга лиц, к числу которого я себя прямо отношу, - сказал Идрисов.

Правозащитник добавил, что обжаловал и аналогичное решение Леноблсуда о признании геноцидом действий нацистов на оккупированных территориях Ленинградской области.

Горсуд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечества и проявлением геноцида народов СССР на заседании 20 октября. Незадолго перед этим геноцидом были признаны действия нацистов в Ленобласти во время Великой Отечественной войны.