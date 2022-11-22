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Новости 16:03

Правозащитник Идрисов обжаловал признание геноцидом блокады Ленинграда

фото ЗакС политика Правозащитник Идрисов обжаловал признание геноцидом блокады Ленинграда

Городской суд Петербурга принял апелляционную жалобу на признание блокады Ленинграда геноцидом, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов от 22 ноября. 

Апелляция поступила от "лица, не привлеченного к участию в деле" — правозащитника Динара Идрисова.

"Гражданин Идрисов просит решение суда отменить, производство по делу прекратить, так как установление данного факта возможно исключительно в рамках уголовного судопроизводства", — приводит доводы истца пресс-служба.

В разговоре с ЗАКС.Ру Идрисов заявил, что считает иск прокуратуры аморальным, а решение суда политическим, а не юридическим. По мнению истца, суду стоило оценить и действия советских властей в тот период. 

- Исходя из процесса, я понял, что суд уклонился от оценки влияния действий руководства советской власти для создания условий, повлекших гибель, "инвалидизацию" и иные негативные последствия для жителей. Сосредоточил свое внимание на ответственности войск Вермахта, оценку которым давал Нюрнбергский трибунал, - заявил Идрисов.

Он также заметил, что в уголовном кодексе РСФСР 1940-х годов статей о геноциде и военном преступлении не было. По его мнению, закон в данном случае не имеет обратной силы.

Себя истец считает заинтересованным лицом, поскольку он родился в Ленинграде, а его предки пережили блокаду.

- Часть моих родственников жила в годы блокады, и часть из них погибла. А некоторые погибли после эвакуации. Например, моя прабабушка. По этому основанию я считаю, что прокурорами был заявлен иск в интересах неопределенного круга лиц, к числу которого я себя прямо отношу, - сказал Идрисов.

Правозащитник добавил, что обжаловал и аналогичное решение Леноблсуда о признании геноцидом действий нацистов на оккупированных территориях Ленинградской области.

Горсуд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечества и проявлением геноцида народов СССР на заседании 20 октября. Незадолго перед этим геноцидом были признаны действия нацистов в Ленобласти во время Великой Отечественной войны.


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