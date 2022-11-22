В Ленобласти прокуратура через суд потребовала обязать руководство полигона ТБО выполнять санитарные требования

Природоохранная прокуратура Ленобласти обратилась в Гатчинский районный суд с требованием обязать ООО "Новый Свет — ЭКО" подобающим образом выполнять очистку территории, сообщила пресс-служба ведомства 22 ноября. Речь идет о сборе фильтрата и его очистке согласно нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

На прошлой неделе Гатчинский суд обязал руководство полигона в двухмесячный срок покончить со скопившимися свалочными газами, запах которых мешает окрестным жителям. Как отметили в прокуратуре, соответствующие работы проводятся, "однако фактически надлежащая очистка фильтрата до сих пор не обеспечена, что способствует порче качества атмосферного воздуха в районе". С этим связано новое обращение прокуратуры в суд.

Как отметили в ведомстве, надзорные мероприятия сейчас продолжаются, а устранение нарушений находится на контроле прокурора области.

Об обращении прокуратуры в суд с требованием обеспечения дегазации полигона стало известно 11 ноября. В конце октября на терриконе произошел сход откоса.