В Петербурге до 25 декабря изменится движение трамваев № 7, 7А и 65

Начиная с 01:30 25 ноября до 04:20 25 декабря 2022 года в Петербурге будет закрыто движение трамваев по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади, извещает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Таким образом трамвай № 7 проследует от проспекта Солидарности по действующему маршруту до Амбарной улицы, а затем – по Херсонской и Исполкомской улицам, проспекту Бакунина до Перекупного переулка.

В свою очередь путь трамвая № 7А будет проляжет от станции метро "Ладожская" по Гранитной улице, Новочеркасскому проспекту и до станции метро "Новочеркасская".

Наконец, движение трамвая № 65 отменят.

Напомним, в феврале станция метро "Ладожская" закрывается на ремонт. Изначально он был намечен на нынешний год, однако позднее его перенесли из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей.