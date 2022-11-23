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Новости 11:19

В Петербурге до 25 декабря изменится движение трамваев № 7, 7А и 65

фото ЗакС политика В Петербурге до 25 декабря изменится движение трамваев № 7, 7А и 65

Начиная с 01:30 25 ноября до 04:20 25 декабря 2022 года в Петербурге будет закрыто движение трамваев по Заневскому проспекту от моста Александра Невского до Заневской площади, извещает пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".

Таким образом трамвай № 7 проследует от проспекта Солидарности по действующему маршруту до Амбарной улицы, а затем – по Херсонской и Исполкомской улицам, проспекту Бакунина до Перекупного переулка.

В свою очередь путь трамвая № 7А будет проляжет от станции метро "Ладожская" по Гранитной улице, Новочеркасскому проспекту и до станции метро "Новочеркасская".

Наконец, движение трамвая № 65 отменят.

Напомним, в феврале станция метро "Ладожская" закрывается на ремонт. Изначально он был намечен на нынешний год, однако позднее его перенесли из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей.


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