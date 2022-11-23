ЗакС одобрил повышение зарплаты муниципальным служащим

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 ноября в третьем чтении приняло проект закона о повышении зарплаты работникам муниципалитетов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, им увеличивают с трех до пяти должностных окладов размер "ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда".

Касается документ тех, чьи посты указаны в реестрах муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. В частности, это могут быть глава муниципального совета, глава местной администрации, главный бухгалтер и другие сотрудники.

Представитель губернатора Петербурга в парламенте Константин Сухенко ранее сообщил, что в городе около 2400 муниципальных служащих, а вакантными остаются 400 мест. Причина - небольшая зарплата, заявил Сухенко. Он добавил, что фактически в документе речь идет об увеличении зарплаты, а не премии. Однако, Сухенко уточнил, что каждый муниципалитет принимает решение по этим выплатам самостоятельно.

София Саттарова