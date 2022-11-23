После вмешательства прокуратуры копицентр извинился за отказ печатать агитацию "Левого фронта"

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту отказа копицентра "OQ" печатать значки с символикой движения "Левый фронт" из-за подозрений в экстремистской направленности. Об этом в ведомстве сообщили депутату Законодательного собрания Роману Кононенко 22 ноября. Помощник парламентария Александр Рогожкин рассказал ЗАКС.Ру, что после начала проверки с активистами связались представители организации и извинились.

Ранее Кононенко обращался напрямую к генеральному директору сети копицентров Даниле Бараненко с требованием объяснить причины отказа печатать символику "Левого фронта". Лидер петербургских коммунистов ответа от предпринимателя не получил.

Активистов "Левого фронта" не стали обслуживать еще в мае, мотивировав свое решение тем, что они внесены Министерством юстиций в перечень экстремистских организаций. На сегодняшний день никаких ограничений на деятельность политического движения не вводилось.

Константин Леньков, фото: КПРФ Ленинград