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Новости 12:15

После вмешательства прокуратуры копицентр извинился за отказ печатать агитацию "Левого фронта"

фото ЗакС политика После вмешательства прокуратуры копицентр извинился за отказ печатать агитацию "Левого фронта"

Прокуратура Петербурга начала проверку по факту отказа копицентра "OQ" печатать значки с символикой движения "Левый фронт" из-за подозрений в экстремистской направленности. Об этом в ведомстве сообщили депутату Законодательного собрания Роману Кононенко 22 ноября. Помощник парламентария Александр Рогожкин рассказал ЗАКС.Ру, что после начала проверки с активистами связались представители организации и извинились.

Ранее Кононенко обращался напрямую к генеральному директору сети копицентров Даниле Бараненко с требованием объяснить причины отказа печатать символику "Левого фронта". Лидер петербургских коммунистов ответа от предпринимателя не получил.

Активистов "Левого фронта" не стали обслуживать еще в мае, мотивировав свое решение тем, что они внесены Министерством юстиций в перечень экстремистских организаций. На сегодняшний день никаких ограничений на деятельность политического движения не вводилось.

Константин Леньков, фото: КПРФ Ленинград


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Упоминаемые персоны
Кононенко Роман Игоревич 




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