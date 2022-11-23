Заподозренному в хищении 900 млн рублей Олегу Митволю продлили срок содержания в СИЗО

Центральный райсуд Красноярска в очередной раз пролонгировал срок содержания в СИЗО экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который заподозрен в хищении 900 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под стражей бывшему чиновнику предстоит пробыть до 24 января 2023 года, известили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Митволь является председателем совета директоров АО "Красноярский ТИСИЗ". Его задержали 8 июня в столичном аэропорту Внуково при попытке улететь в Дубай.

Уже 10 июня Митволя отправили под арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в рамках которого ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позднее в Красноярском краевом суде сообщили, что защита экс-чиновника заключила досудебное соглашение со следствием, заявив о готовности Митволя возместить причинённый ущерб.