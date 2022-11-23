Суд в Петербурге оштрафовал двоих полицейских за неявку на заседание

Московский районный суд Петербурга 22 ноября вынес определение о штрафе двум сотрудникам полиции Калининского района за неявку на заседание без уважительной причины. Силовиков обязали заплатить по 3 тысячи рублей. Адвокат Алексей Калугин рассказал ЗАКС.Ру, что с таким решением столкнулся впервые.

В феврале Калугин обратился в суд, чтобы признать незаконным его недопуск в 3-й отдел полиции в Калининском районе. Внутри находились сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", среди которых был координатор городского отделения "лимоновцев" Андрей Дмитриев. Их задержали в ноябре 2021 года после акции в годовщину Октябрьской революции у Финляндского вокзала, а потом вменили распитие спиртного в общественном месте (ст. 20.20 КоАП).

Ответчиками по иску стали заместитель начальника отдела Роман Батенков и участковый уполномоченный Леонид Вуйко. За восемь месяцев судебного разбирательства они так и не пришли ни на одно заседание, хотя были уведомлены должным образом. Их явка необходима для рассмотрения иска по существу.

- Что-то нас не осчастливили своим присутствием те сотрудники, явка которых была признана обязательной. Откладывались уже четыре раза. Я могу сказать, что даже штраф — довольно редкое явление. У меня, например, первый раз оштрафовали сотрудников полиции. Как правило, никаких последствий для них при подобном поведении нет. А тут судья сама поставила вопрос. Мы поддержали, естественно. Очень приятно, - рассказал Калугин.

Полицейские могут оспорить штраф в течение месяца со дня получения копии определения.

Напомним, задержанным другороссам спустя год удалось доказать, что они не выпивали в тот день. Они намерены через суд признать действия сотрудников полиции незаконными.

Константин Леньков