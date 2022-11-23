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Новости 16:57

"Вы являетесь квартирантом": Хинштейн поведал блогерам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду на их страницах

фото ЗакС политика "Вы являетесь квартирантом": Хинштейн поведал блогерам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду на их страницах

Руководитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, следует ли блогерам или рядовым интернет-пользователям опасаться ответственности за ЛГБТ-пропаганду, если на их страницах в социальных сетях будут появляться комментарии соответствующего характера, пишет РИА Новости.

Парламентарий указал, что страницы в соцсетях не являются собственностью граждан.

"Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом. Поэтому ответственности на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не полагается", — высказался Хинштейн.

Напомним, 21 ноября в Госдуме рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды, отклонив, в частности, предложения о введении уголовной ответственности за повторное нарушение и о запрете популяризации нетрадиционных отношений в видеоиграх. В то же время, по утверждению депутата Яны Лантратовой, инициировавшей последнюю коррективу, инициативу планируют оформить в виде отдельного законопроекта и для этого собирается рабочая группа.


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