ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:35

Думский комитет отклонил поправку о запрете ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх

фото ЗакС политика Думский комитет отклонил поправку о запрете ЛГБТ-пропаганды в видеоиграх

Комитет Государственной думы по информполитике, информационным технологиям и связи отклонил 21 ноября поправку депутата Яны Лантратовой о запрете в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости, сообщило РИА "Новости". Инициатива была подготовлена ко второму чтению законопроекта об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.

При этом комитет отметил, что затронутый Лантратовой вопрос "нуждается в урегулировании", и "не просто поправками, а отдельным документом", рассказала депутат в своем Telegram-канале. В посте она поведала о полученном предложении войти в состав рабочей группы по разработке проекта.

"Для меня неважно, мои это будут поправки или законопроект комитета, главное — результат. Это не вопрос авторства, а вопрос защиты наших детей", - написала Лантратова и добавила, что если тема будет проработана "целым профильным комитетом, который вместе с Роскомнадзором протянет руку помощи в этом вопросе", то от этого станет "только лучше".

Об инициативе Лантратовой стало известно 11 ноября, проект предусматривал введение наказаний за пропаганду ЛГБТ и насилия в видеоиграх. В тот же день депутат озвучила перечень игр, в которых "есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы".

Сегодня же комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку о введении уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама