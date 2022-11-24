Полиция отпустила сбежавшую от домашнего насилия девушку

Полиция Петербурга отпустила 18-летнюю жительницу Ингушетии Лейлу Гирееву, сообщил в ночь на 24 ноября Telegram-канал "Кризисная группа СК SOS". Там же была опубликована видеозапись, в которой девушка благодарит неравнодушных граждан за звонки силовикам по поводу ее задержания.

"Я хотела поблагодарить всех, кто звонил, потому что благодаря вашим звонкам и огласке меня не отдали родственникам, а сняли отпечатки, удерживали, но все-таки отпустили", — говорит Гиреева на видео.

О задержании Гиреевой стало известно накануне, силовики увезли ее в 28 отдел полиции в связи с объявлением в розыск по подозрению в краже (ст. 158 УК РФ), предположительно поданном родственниками девушки. Сама она говорила, что бежала из дома, где ее били и водили к имамам с целью "излечить от атеизма". Как говорил в беседе с ЗАКС.Ру адвокат Александр Передрук, никаких процессуальных документов после задержания полицейские оформлять не стали, а лишь дожидались появления своих ингушских коллег.