Из-за пожара на газопроводе под Всеволожском возбудили уголовное дело

Пожар на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти привел к уголовному делу, которое возбудили по ч.1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Силовики оценили ущерб, нанесенный ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в 14 млн рублей, назначили несколько судебных экспертиз и занялись установлением всех причастных к преступлению.

Напомним, что взрыв с последующим возгоранием случился в минувшую субботу на отрезке газопровода между станциями Ржевка и Бернгардовка. Инцидент привел к частичному отключению Северной ТЭЦ. Его предварительной причиной назвали разгерметизацию трубы. На восстановление газоснабжения домохозяйств во Всеволожском районе ушло двое суток.