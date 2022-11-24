Комитет Госдумы поддержал законопроект о защите русского языка от заимствований

Комитет Государственной думы по науке и высшему образованию поддержал законопроект "О государственном языке Российской Федерации", сообщило 24 ноября РИА "Новости". Среди прочего, документ содержит положения о недопустимости использования в речи иностранных слов, за исключением тех, что не имеют распространенных синонимов в русском языке.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", — говорится в пояснительной записке к документу. Как следует из текста записки, законопроект направлен "на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов".

Также проект вводит понятия нормативных словарей, нормативных грамматик и нормативных справочников, фиксирующих нормы современного литературного языка, а заодно наделяет правительство правом формирования и утверждения списка нормативных словарей и грамматик.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в конце октября. Согласно календарю рассмотрения вопросов Госдумой, первое чтение проекта может состояться 13 декабря.