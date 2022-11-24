Главы районов Ленобласти получат премии за выполнение плана по частичной мобилизации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 24 ноября заявил о планах наградить премиями глав районов, выполнивших план по частичной мобилизации, сообщило 47news.

Выступая на заседании областного правительства, Дрозденко перечислил районы, которые не справились со спущенными им цифрами по мобилизации. Как выяснилось, речь идет о Выборгском, Кингисеппском, Киришском и Лужском районах. В отличие от прочих их коллег, главам этих районов премию выплачивать не станут.

В целом же, по словам губернатора, результаты частичной мобилизации в Ленобласти "очень неплохо" смотрятся на фоне других регионов Северо-Запада. Дрозденко поблагодарил глав районов за работу и за "бесценный опыт", приобретенный в ходе мобилизации, и выразил надежду, что "в ближайшее время он не понадобится".

"Но хочешь мира, будь готов к тому, что могут быть иные серьезные задачи", — резюмировал он.

На этой неделе члены карельского Заксобрания от фракции "Яблока" Эмилия Слабунова и Инна Болучевская обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой издать официальный указ о завершении частичной мобилизации в России. Позже появилась информация о гибели в зоне спецоперации мобилизованного учителя из Петербурга Владислава Пивнюка, преподававшего историю и обществознание в школе № 253 имени П.И. Державина.