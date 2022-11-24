Госдума поддержала приостановку судебных производств в отношении мобилизованных и добровольцев

Депутаты Государственной думы поддержали 24 ноября в первом чтении законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств против мобилизованных россиян и добровольцев, следует из сообщения парламентской пресс-службы.

Авторы проекта исходят из того, что действующие нормы законодательства "не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания". Сам документ направлен на обеспечение единого подхода к правам военнослужащих, сотрудников полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также добровольцев и мобилизованных россиян.

Инициатива предусматривает приостановку судебного и исполнительного производства в случае участия ответчика или истца в боевых действиях в составе Вооруженных сил, при призыве по мобилизации или в случае отправки добровольцем и в ряде других случаев, включая участие в контртеррористической операции.

"При этом приостановка производства не затронет дела по алиментным обязательствам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца", — отметили в парламентской пресс-службе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой единороссов в конце октября. В середине ноября инициатива получила поддержку комитета по госстроительству и законодательству.