В комтрансе провели беседу с сотрудником, припарковавшимся на месте для инвалидов

Сотрудники дорожной полиции Петербурга утром 24 ноября эвакуировали автомобиль, принадлежащий комитету по транспорту, о чем первоначально сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Несколькими часами позже представители Центра управления парковками прокомментировали инцидент.

"У этого водителя инвалидность, он посчитал, что может пользоваться своей льготой и на рабочем авто. С ним уже проведены беседа и дополнительный инструктаж", - объяснили изданию "78".

По словам собеседника журналистов, к нарушителю применили некие дисциплинарные санкции.

Отметим, что на неделе проблемой нехватки бесплатных парковочных мест для инвалидов заинтересовалась городской омбудсмен Светлана Агапитова. Проблема обострилась с ростом числа платных машино-мест в исторических районах.

фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте