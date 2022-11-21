Агапитова занялась проблемой парковочных мест для инвалидов

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова откликнулась на жалобы маломобильных граждан, которые рассказали ей о нехватке бесплатных специализированных парковочных мест в исторических районах. Таковых, в частности, не хватает возле социальных объектов: один из колясочников посетовал, что от медучреждения в Центральном районе до ближайшего подходящего ему бесплатного места на парковке нужно передвигаться полкилометра вместо пятидесяти метров, предусмотренных нормативами.

Со своей стороны, Агапитова, вникнув в проблему, решила обратиться к главе комитета по транспорту Валентину Енокаеву. Последний согласился поспособствовать организации бесплатной парковки для инвалидов у Городского врачебно-физкультурного диспансера. Работы должны закончиться до середины апреля. До этого же времени Агапитова хочет успеть составить список мест, где не хватает знаков "Инвалид", и приспособить их для нуждающихся.

"У нас есть сомнения, что при проектировании зон платной парковки анализировалась востребованность тех или иных медицинских, реабилитационных, образовательных и культурных учреждений инвалидами. Я обязательно предложу это сделать Комитету по транспорту с привлечением НКО, выступающих за создание не мнимой, а реальной доступности города для людей с ограниченными возможностями здоровья", - приводится позиция омбудсмена на ее сайте.

Напомним, что с ноября зона платной парковки расширилась на 11 тысяч машино-мест. Жители Адмиралтейского района в связи с этим массово выражают недовольство. Городской парламент отреагировал на проблему созданием профильной рабочей группы.