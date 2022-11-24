Навальный рассказал о пожаловавшемся на пытки заключенном в его колонии

Отбывающий заключение в ИК-6 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что столкнулся с жалобой на психологические и физические пытки. Как сообщается в последнем посте политика, о применении насилия к другому заключенному он услышал от пострадавшего через дверь и испытал "бессильную ярость".

После этого в течение дня с Навальным разговаривали через дверь два силовика, до которых он попытался донести информацию о пытках. Однако собеседники заключенного, как он сам утверждает, не восприняли его рассказ всерьез.

"Я попросил своих адвокатов написать заявления, чтобы провели проверку, но все осложняется тем, что я ничего не знаю о кричавшем, кроме того, что, судя по голосу, это немолодой уже кавказец", - сообщил политик.

Напомним, что летом Навальный объявил о создании профсоюза заключенных. Вскоре после этого его стали регулярно помещать в штрафной изолятор. Оппозиционера, преследуемого по экономическим статьям, в нынешнем году включили в реестр экстремистов и террористов.