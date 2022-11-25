День участия в спецоперации идет за два, заявил глава Минтруда

В отношении мобилизованных для участия в спецоперации на Украине россиян приняты дополнительные гарантии трудового стажа, заявил 25 ноября глава Минтруда Антон Котяков, отвечая на вопросы в Совете Федерации.

"С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два", — процитировал заявление Котякова "Интерфакс".

Как уточнил Котяков, подобная мера позволит мобилизованным в дальнейшем "формировать в большем объеме трудовой стаж, что соответствующим образом скажется на их пенсионном обеспечении на перспективу".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, предписывающее засчитывать участникам СВО двойной пенсионный стаж. В четверг сенатор Елена Бибикова рассказала о том, что получившие инвалидность участники СВО, а также родители и вдовы погибших на Украине военнослужащих смогут претендовать на получение двух пенсий.