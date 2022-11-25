Суд рассмотрит дело о хищении свыше 20 миллионов рублей при уборке Васильевского острова от снега

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по делу о хищениях при уборке снега, сообщила 25 ноября пресс-служба надзорного ведомства. Представителей субподрядчиков ГУДП "Центр" обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемые действовали в период с октября 2021 года по февраль 2022-го, результатом чего стало исчезновение более 20 миллионов рублей из бюджета Петербурга. Как уточнили в прокуратуре, "денежные средства перечислены на подконтрольные им организации в качестве оплаты за работы по содержанию и уборке в зимний период тротуаров в Василеостровском районе города".

Для создания видимости соблюдения условий договоров фигуранты якобы фиктивно трудоустроили дворников и фальсифицировали табели учета рабочего времени и выплат сотрудникам.

"Таким образом, работы по содержанию и уборке в зимний период тротуаров в Василеостровском районе обвиняемые фактически не выполнили, полученными из бюджета денежными средствами распорядились по своему усмотрению", — резюмировали в надзорном ведомстве.

Дело будет направлено в Василеостровский райсуд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено в феврале этого года, о чем стало известно после серии обысков в офисах предприятий, занимающихся обслуживанием жилищной и дорожной сфер. По версии следствия, ООО "Логиком" Ивана Макарчука заключило контракт с комитетом по благоустройству на невыполнимых условиях и похитило выделенные средства. Кроме Макарчука, в деле фигурировали также Алексей Веселовзоров, Дмитрий Нестеренко и Анна Орехова, все они были задержаны. Позже суд определил главе "Логикома" домашний арест, а остальным назначил запрет определенных действий.